Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють харківський Металіст 1925 та київська Оболонь.
Артем Шабанов та Денис Антюх, фото ФК Металіст 1925
04 серпня 2025, 17:16
Харківський Металіст 1925 та київська Оболонь зіграють на житомирському Центральному в першому турі української Прем'єр-ліги.
Младен Бартулович вирішив використати з перших хвилин Крупського, Павлюка, Шабанова та Мартинюка в обороні, тоді як Калюжний гратиме в центрі поля, а Антюх розташується ліворуч в атаці.
Олександр Антоненко залучив до стартового складу Суханова та Шевченка на фланги, тоді як Кулаковський та Чех гратимуть у центрі поля, а Устименко розташується в парі форвардів.
Металіст 1925: Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк — Калітвінцев, Калюжний, Панченко — Гаджиєв, Рашиця, Антюх.
Запасні: Мозіль, Проценко, Капінус, Арі, Обіная, Чурко, Салюк, Когут, Литвиненко, Снурніцин, Мба, Король.
Запасні: Федорівський, Сташків, Блізніченко, Коріх, Ломницький, Лящук, Мединський, Нестеренко, Прокопенко, Семенов, Чорний, Черненко.
Оболонь: Марченко — Суханов, Приймак, Курко, Дубко, Шевченко — Кулаковський, Чех, Слободян — Бичек, Устименко.
Гра Металіст 1925 — Оболонь почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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