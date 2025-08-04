Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють харківський Металіст 1925 та київська Оболонь.

Харківський Металіст 1925 та київська Оболонь зіграють на житомирському Центральному в першому турі української Прем'єр-ліги.

Младен Бартулович вирішив використати з перших хвилин Крупського, Павлюка, Шабанова та Мартинюка в обороні, тоді як Калюжний гратиме в центрі поля, а Антюх розташується ліворуч в атаці.

Олександр Антоненко залучив до стартового складу Суханова та Шевченка на фланги, тоді як Кулаковський та Чех гратимуть у центрі поля, а Устименко розташується в парі форвардів.

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк — Калітвінцев, Калюжний, Панченко — Гаджиєв, Рашиця, Антюх.

Запасні: Мозіль, Проценко, Капінус, Арі, Обіная, Чурко, Салюк, Когут, Литвиненко, Снурніцин, Мба, Король.



Оболонь: Марченко — Суханов, Приймак, Курко, Дубко, Шевченко — Кулаковський, Чех, Слободян — Бичек, Устименко.