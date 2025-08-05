Данило Мойсеєв, голкіпер київського Динамо, офіційно став гравцем словацького клубу Шаморін. Про трансфер повідомила пресслужба нового клубу українця.

Мойсеєву нещодавно виповнилося 18 років. Він є вихованцем академії Динамо й має досвід виступів у молодіжних командах. У Шаморіні розраховують, що молодий українець зможе принести користь як юнацькому складу, так і основній команді.

Контракт між гравцем і клубом підписано строком на два роки. Для Мойсеєва це перший досвід виступів за кордоном.

Раніше повідомлялось, що Жерсон Родрігес у компанії вихованців Тоттенгема та Монако долучився до клубу з Таїланду.