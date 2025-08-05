Україна

18-річний український голкіпер підписав дворічний контракт із Шаморіном.

Данило Мойсеєв, голкіпер київського Динамо, офіційно став гравцем словацького клубу Шаморін. Про трансфер повідомила пресслужба нового клубу українця.

Мойсеєву нещодавно виповнилося 18 років. Він є вихованцем академії Динамо й має досвід виступів у молодіжних командах. У Шаморіні розраховують, що молодий українець зможе принести користь як юнацькому складу, так і основній команді.

Контракт між гравцем і клубом підписано строком на два роки. Для Мойсеєва це перший досвід виступів за кордоном.

Раніше повідомлялось, що Жерсон Родрігес у компанії вихованців Тоттенгема та Монако долучився до клубу з Таїланду.