Інше

Український голкіпер перейшов до празького клубу з Баєра, де здобув міжнародний досвід.

Чеська Славія офіційно оголосила про підписання українського воротаря Олександра Петренка, який раніше виступав за київське Динамо та німецький Баєр.

Як зазначив директор Славії Пшемисл Коварж, клубу вдалося підписати перспективного голкіпера, який має досвід виступів за всі юнацькі збірні України та тренувався у структурі німецького гранда.

"У нас була можливість запросити воротаря, який грав у всіх юнацьких категоріях збірної України. Крім того, він має досвід гри в Байєрі, він вписується в концепцію воротарів, яких ми хочемо запросити. Ми вважаємо, що разом з іншими воротарями, які виростають у нашій академії, ми могли б отримати від цього користь і прибуток у майбутньому", – наголосив функціонер.

Петренко стане частиною системи Славії, де конкуруватиме з молодими вихованцями клубу та боротиметься за місце в основному складі.