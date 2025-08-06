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Фланговий оборонець Юрій Копина знову представлятиме "жовто-чорних".

Правий захисник Юрій Копина підписав контракт із Рухом, передає офіційний сайт львівського клубу.

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Договір про співпрацю з 29-річним українцем розраховано до кінця червня 2026-го. Свій колишній клуб, а саме Олександрію, він залишив на правах вільного агента.

Так само він поповнив склад "містян" у липні 2021 року, коли вперше залишив Рух. На рахунку Копини два гола й два асисти в 68-ми матчах за колектив із Кіровоградщини.

"Юрій без перебільшення є легендою Руху, адже пройшов із клубом шлях від Другої ліги до "еліти" українського футболу", — зазначили у львівському клубі.

Загалом за "жовто-чорних" фланговий оборонець провів 109 поєдинків (із лютого 2017-го), в яких відзначився 11-ма результативними ударами й шістьма гольовими передачами.

Юрій отримав футболку Руху з 23-м номером.