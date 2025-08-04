Україна

Football.ua розповідає, чим жили клуби під час літнього міжсезоння та на що претендують у новій кампанії.

Сезон-2025/26 для української Прем'єр-ліги розпочнеться вже невдовзі, тож є гарний привід систематизувати все те, чим жили команди-учасниці змагань останні два місяці поза національною першістю.

Перша частина матеріалу була присвячена командам, які зуміли забезпечити собі підвищення в класі за підсумками попередньої кампанії.

Друга — тим, хто з боями рятувався від зони вильоту, тоді як третя — нашим представникам на міжнародній арені.

Цього ж разу зупинимось на тих, хто минулу кампанію завершував неподалік зони єврокубків, але прийдешній футбольний рік супроводити прогресом.

Кривбас

Юрій Вернидуб та криворізький Кривбас тривалий час були нерозривними. Але наприкінці минулого сезону ця історія таки добігла завершення, і для керманича настав період пошуку нового місця роботи, тоді як клуб пішов далі й призначив на посаду головного тренера добре знайомого нам нідерландця Патріка ван Леувена. Того самого, який доклався до фундаменту сучасної академії донецького Шахтаря, але згодом провалився під час роботи з "дорослою" командою "гірників", того самого, який творив дива з луганською Зорею, і того самого, який так і не довершив шлях повернення до УПЛ на чолі харківського Металіст 1925 у минулій кампанії.

Трансферний період

Власне, підписання контракту з ван Леувеном це й був головний трансфер Кривбасу цього літа. Інші — це вже похідне від початку роботи нового керманича. Зокрема, українець серед підписань криворіжців наразі лише один — орендований воротар Карпат Олександр Кемкін, якого, вочевидь, якось пов’язали з відходом Андрія Кліщука в зворотньому напрямку.

А от легіонерів у Кривбасу після цього вікна стало чи не більше, аніж було до цього. Бо з клубу пішли Клемент Ікенна, Оче Очовечі, Маттео Аморозо, Даніель Соса, а замість них прийшли Карлос Рохас, Анте Бекавац, Тіаго Боржес, Гільєрме Бая, Хосе Флорес та Карлос Парако. Для більшості вболівальників ці імена говорять приблизно ні про що, але деяких гравців ми вже бачили в справі в першому турі УПЛ проти Колоса (1:2) — хтось сподобався, хтось на низькому старті. Але там загалом у Кривбасу спостерігались проблеми з побудовою гри.

Товариські матчі на зборах

Ван Леувен при цьому віддав перевагу тренуванням команди закордоном під час літньої перерви, тож географія суперників за товариськими матчами для Кривбасу була достатньо широкою. Результати, щоправда, не вражали, бо після нічиїх проти ЦСКА Софія та Уйпешта (двічі по 0:0) та перемоги над НК Браво (1:0), була поразка від Гезтепе (1:2). І фінальний акорд у вигляді гри проти суперника рівня Ліги чемпіонів УЄФА в особі Динамо Загреб, яку криворіжці не потягнули на належному рівні (1:5).

Плани на сезон

Ван Леувен у Зорі та його періоди роботи з клубами після цього — це взагалі різні історії. Але в підсумку все зводилось до одного — команда під навантаженнями від вимогливого нідерландського фахівця починала розповзатись із середини, провалювалась за результатами, і зрештою керманича запрошували на вихід. Погана історія в цьому контексті полягає в тому, що перший матч сезону Кривбас уже програв, і при цьому про дійсно якісний футбол від команди в Ковалівці взагалі не йшлось.

Стартові матчі сезону

Колос уже залишився позаду, тоді як наступними вихідними у Патріка буде принципова історія — домашня грати проти Металіста 1925, у якій він муситиме продемонструвати, якого якісного фахівця насправді втратили харків’яни. Або те, чому вони не мають про це жалкувати — там уже як піде. І далі буде ще одна принципова історія — матч проти Зорі на виїзді, після чого наприкінці серпня Кривбас удома гратиме проти Оболоні, а от у вересні на нього очікуватимуть Полісся, Епіцентр та ЛНЗ.

Прогноз

10-11 місце.

Карпати

Команда Владислава Лупашка наприкінці минулого сезону мала всі шанси посісти четверту сходинку й відповідно пробитись до Ліги конференцій УЄФА. Але сама собі все зіпсувала поразками у фінальних двох матчах проти Колоса (1:2) та Зорі (1:3), які навіть прямими конкурентами львів’ян при цьому не були. У підсумку Полісся випередило "левів" на два очки, а Кривбас Юрія Вернидуба — на одне. Жорсткий ляпас долі.

Трансферний період

Після цього очікувалось, що "зелено-білі" мають улітку добряче попрацювати як усередині самих себе, так і на трансферному ринку, але з огляду на перелік підписань Карпат так і хочеться спитати: "І це все?". Добре, що розібрались із викупом найкращого гравця команди в минулому сезоні Бруніньйо, також забезпечили перехід Жана Педрозу, який так само себе зарекомендував. Узяли з Кривбасу Андрія Кліщука, але при цьому відпустили не менш цікавого Кемкіна та продали Якова Кінарейкіна Вільярреалу, а в першій грі сезону взагалі у воротах грав Назар Домчак із змінним успіхом.

Із нових імен також відзначимо досвідченого Романа Мисака — також у ворота, і ще одного гравця Руху, але вже в напад, — Ярослава Карабіна. Серед легіонерів при цьому лише одне дійсно нове прізвище — Пауло Вітор, якого теж удалось побачити в дії напередодні вперше.

При цьому Карпати попрощались із Євгеном Підлепенцем та Тарасом Саківим, які перейшли до Буковини. Команду також залишив опорний Максим Чех і захисник Богдан Векляк, а нападник Вадим Сидун уже зіграв проти Шахтаря свій перший матч за Епіцентр. Відносини з Орестом Кузиком та Олександром Ілющенковим при цьому просто достроково припинили.

Товариські матчі на зборах

Карпати готувались до сезону також закордоном, але Владислав Лупашко вирішив не обтяжувати команду великою кількістю товариських матчів. Їх львів’яни почали проводити лише посеред липня, і в підсумку встигли зіграти лише проти Вольфсберга (3:3), Дьєра (1:2), Аш-Шарджи (1:1) та навіть зачепили англійський Лестер (1:2). Географія максимально незвична, тож цікаво, на що робився акцент під час обрання саме таких суперників.

Плани на сезон

Є думка, що Карпати матимуть бажання поборотись за єврокубки знову. Але для цього треба було б добряче попрацювати на ринку в плані підсилення, бо в минулому сезоні Полісся та Кривбас випередили львів’ян і за рахунок більшої різноманітності кадрів зокрема. Якихось сміливих рішень у цьому напрямку від "левів" ми не бачили, тож будемо вважати, що вони розраховують на активний місяць пошуків найближчим часом.

Стартові матчі сезону

Однак амбіції це, звісно, добре, але свій перший матч у сезоні Карпати також уже встигли програти. Причому не абикому, а житомирському Поліссю, яке мало за три дні до цього пізно ввечері матч кваліфікації єврокубків та дорогу до Львова після цього, але в підсумку помітно перегравало колектив, який саме до цієї гри й мав готуватись найбільш ретельним чином.

Бо вже наступний суперник для Карпат буде, якщо не значно більш складним, то точно не менш принциповим — донецький Шахтар, який до цього гратиме в Греції, тож також не буде на "свіжих" ногах. І лише після цього у "левів" буде вікно можливостей набрати залікові бали з більшою ймовірністю — Колос, Кудрівка, СК Полтава, Оболонь, до того, як наприкінці вересня команда Лупашка прийматиме Динамо.

Прогноз

4-5 місце

Зоря

Команда під керівництвом Младена Бартуловича весь минулий сезон провела десь поблизу екватора турнірної таблиці, і в підсумку там і фінішувала, а наприкінці сезону взагалі кинула боротись за кращі результати, хоча й мала нагоду за них зачепитись. Як мінімум, у "мужиків" вистачило "нахабства" прибити Карпати в один із найбільш відповідальних моментів для суперників. Але потім Бартулович залишив колектив на користь початку роботи з Металістом 1925.

Трансферний період

У луганської Зорі ж тим часом новий головний тренер. Ну, як новий… новий/старий. Віктор Скрипник. Його вболівальникам українського футболу, а тим паче — луганцям, зайвий раз представляти немає жодної потреби. Усі знають вимоги цього фахівця, сам фахівець добре знайомий із структурою клубу. Здається, це має бути ідеальний броманс, але…

Але "мужики" вже перебувають на плато відносної стабільності, проте все одно із зав’язаними руками в контексті фінансових можливостей. Дозволити собі трансфер Зоря зуміла лише у вигляді підписання Артема Слесара з Динамо, та й те — цьому переходу передувала цікава історія, коли спочатку всі оголосили, що буде чергова оренда гравця, але за три години та 300 тис. європейської валюти все це перетворилось на повноцінний трансфер. І таке буває.

Решта новачків Зорі — це звичні вільні агенти чи орендовані футболісти. У київського Динамо, звичайно, також — Навін Малиш та Роман Саленко перейшли саме на таких умовах. Але ще було підписання Ігора Пердути з Ворскли, яка відправилась до Першої ліги, а також двох легіонерів — Андрії Яньїча (на повноцінній основі) та Руана (у якості оренди з Метрополітано). Обережне підсилення.

Тоді як кадрові втрати Зорі виглядають більш вагомими — Денис Антюх пішов до Металіста 1925, Олександр Яцик повернувся до Динамо, Олексій Хахльов тепер грає за СК Полтава, а Дмитро Мацапура — за Колос. Ігор Кирюханцев та Владислав Бугай просто залишили клуб. Переважну більшість із них ми бачили в стартових складах луганців у минулому сезоні.

Товариські матчі на зборах

При цьому Зоря все ж таки залишила межі України цього літа заради зборів закордоном. І зіграла проти різноманітних суперників, які при цьому є більш-менш рівними до луганців. Обіграти вдалось лише словенський Єсеніце (5:0), а от проти катарського Ас-Сайлія та боснійського Сараєва були скромні нічиї (двічі по 0:0). Хорватському Вараждину та угорські Кішварді Зоря програла (1:2 та 0:2 відповідно).

Плани на сезон

Уже достатньо давно Віктор Скрипник не тішив нас результатами на чолі клубів УПЛ, які в нього колись були саме під час роботи із Зорею. Можливо, від чергового дуету клуба та наставника щось і вийде в підсумку, але дедалі більше наш чемпіонат заходить у історію, коли клуби без значного вільного ресурсу не можуть собі дозволити боротьбу на дистанції. Здається, цього разу "мужики" також будуть усім і кожному вставляти палки в колеса, але при цьому самі не надто рухатимуться вперед.

Стартові матчі сезону

Перший матч нового сезону це передбачення підтвердив. Нічия проти ЛНЗ на полі стадіону Динамо (0:0), яка залишила по собі доволі ніякове враження через загально низький темп гри. Нехай і не без моментів для обох колективів (у "бузкових" — переважна більшість). Але у Зорі буде другий шанс здобути перемогу вже за кілька днів — матч проти Кудрівки. Проте Олександрія також вважала, що в неї буде шанс на три очки, а воно якось не туди пішло.

Після цього команда Скрипника завершить серпень грою проти СК Полтава, а у вересні зустрінеться з Колосом, Шахтарем та Оболонню. Не такий уже й поганий календар, допоки погода дозволяє вільно грати в те, що практикували на зборах.

Прогноз

8-9 місце.

Рух

Це ж не тільки нам здалось, що під Новий рік за ходом минулого сезону з’явилась новина про майбутню "інтенсивну співпрацю на новому рівні" двох львівських команд в УПЛ, правда? Але вийшло так, що до Карпат у підсумку попрямували провідні гравці Руху, але влітку нічого не відбулось і, судячи з усього, уже нічого не відбудеться. Дуже цікава історія. Але "жовто-чорним" вона нашкодила сильно — команда в пів ноги фінішувала посеред турнірної таблиці.

Трансферний період

А потім пішов із посади головного тренера Віталій Пономарьов, на плечах якого всі ці перспективні юнаки й виросли. Однак клуб повернув до структури Івана Федика, тож "рухівське серце" нікуди не поділось.

Проте втрата Пономарьова таки запустила процес відтоку кадрів — за ним до черкаського ЛНЗ пішли Олег Горін, Артур Рябов, Маркіян Бакус, Дмитро Ледвій та Роман Дідик, і лише за двох останніх заплатили компенсацію 900 тис. євро загалом. Такий собі Рух Cash & Carry вийшов для "бузкових" цього літа. Додатково "жовто-чорні" втратили Ярослава Карабіна (куди ж, як не до Карпат) та Юрія Климчука, який уже активно хибить по порожніх воротах у складі Колоса.

Серед джерел поповнень складу львів’ян, традиційно, академія клубу. І лише один, станом на зараз, гравець не із структури Руху — Влад Раїлеану з молдовського Зімбру в якості орендованого в центр півзахисту футболіста. Усе. Склад "жовто-чорних" на першу гру при цьому не зазнав аж надто разючих змін, у порівнянні з попереднім сезоном.

Товариські матчі на зборах

У Руха насправді така інфраструктура, що й їхати закордон улітку немає особливої потреби. Простіше запрошувати всіх до себе, або на хвилинку зазирнути до сусідньої Польщі, зіграти проти Жешува (0:1), і назад додому. Серед суперників "жовто-чорних" були як Агробізнес (1:1), Нива Тернопіль (1:2), Чорноморець (1:0), Куликів-Білка (2:4), Буковина (0:2) з нижчих дивізіонів, так і представники УПЛ у вигляді Епіцентру (1:1) та Вереса (2:0 та 1:2).

Плани на сезон

Рух у новій кампанії спробує, звичайно, бути традиційно незручним суперником для будь-кого, але це знову буде більше історія про авантюризм хлопчаків, які насправді вже встигли нічогенько підрости за останні роки в "еліті". Федик тісно пов’язаний із клубом та розуміє його філософію, однак запропонувати високі результати зуміє лише в тому випадку, якщо його тренерські ідеї справді стануть проривними.

Стартові матчі сезону

У першому матчі сезону "жовто-чорні" вже встигли обіграти новачків у особі СК Полтава (2:1), і грали при цьому на стадіоні Україна в очікуванні, коли на Арені Львів завершиться укладання нового газону. Непоганий результат, непогана гра від Руху, і можливо це має допомогти в подальшому. Але навряд чи в наступній грі проти Динамо, де львів’янам доведеться демонструвати надзусилля, щоб зачепитись за результат. Проти Оболоні далі, можливо, це й вийде.

А потім у команди Федика буде Металіст 1925 наприкінці серпня, тоді як у вересні в суперниках Епіцентр, ЛНЗ та Шахтар. Передбачити якусь хоча б трохи достеменну кількість очок у команди Федика після такого старту буде доволі складно. Але три залікові бали в неї вже є — не кожен може цим похизуватись за підсумком вікенду.

Прогноз

13-14 місце.