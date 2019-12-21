Владимир Аржанов, ФК Черноморец
21 декабря 2019, 13:46
Полузащитник Владимир Аржанов покинул Черноморец, сообщает официальный сайт украинского клуба.
Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.
Аражанов вернулся в Черноморец в феврале этого года из казахстанского Кайсара. В текущем сезоне 34-летний игрок провел 16 поединков в футболке "моряков", отличившись четырьмя голами.
Ранее сообщалось, что Черноморец расстался с полузащитниками Богданом Коваленко и Дмитрием Рыжуком.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.