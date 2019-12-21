Украина: Первая лига

Опытный полузащитник больше не является игроком одесского клуба

Полузащитник Владимир Аржанов покинул Черноморец, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Аражанов вернулся в Черноморец в феврале этого года из казахстанского Кайсара. В текущем сезоне 34-летний игрок провел 16 поединков в футболке "моряков", отличившись четырьмя голами.

Ранее сообщалось, что Черноморец расстался с полузащитниками Богданом Коваленко и Дмитрием Рыжуком.

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