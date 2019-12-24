Украина: Первая лига

Харьковский клуб подписал игрока Кремня.

Защитник Кремня Сергей Ченбай перешел в Металлист 1925, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Детали контракта футболиста с харьковчанами остаются неизвестными. В составе "желто-синих" новичок будет играть под 21-м номером.

Ченбай защищал цвета Кремня с июля 2017 года, покинув Горняк-Спорт. В первой половине сезона 27-летний игрок провел 13 поединков, отличившись тремя ассистами.

На данный момент Металлист 1925 занимает 7-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 35 очков после 19 туров.

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