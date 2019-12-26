Украина: Первая лига

Перволиговый Рух поделился планами на зимний перерыв.

Уже 15 января львовский Рух вернется из отпуска и начнет подготовку ко второй части сезона. После прохождения медосмотра команда начнет тренироваться во Львове, где пробудет до 10 февраля и проведет три товарищеских матча.

Как сообщает официальный сайт Руха, после нескольких дней отдыха команда отправится на второй сбор, который пройдет уже в Турции.

Там команда проведет два сбора, которые будут длиться до 17 марта с небольшим перерывом.

Отметим, что первую часть сезона Рух провел под руководством Леонида Кучука, но он ушел в отставку, а потому готовить команду на сборах будет Юрий Бакалов.

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