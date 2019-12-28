Украина: Первая лига

Хавбек Владислав Клименко стал игроком одесского клуба.

Официальный сайт Ингульца сообщил, что игрок первой команды клуба Владислав Клыменко перебрался в одесский Черноморец.

"Футбольный клуб Ингулец выражает искреннюю благодарность своему полузащитнику Владиславу Клименко за три года плодотворного сотрудничества", — гласит заявление Ингульца. — "У игрока закончился контракт и он решил продолжить свою футбольную карьеру в родном городе, поэтому ФК Ингулец желает Владиславу спортивных успехов и футбольного долголетия".

За четыре сезона полузащитник провел 107 матчей и восемь раз отличился в воротах соперников забитыми голами.

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