Хавбек Владислав Клименко стал игроком одесского клуба.
фото Ингулец
28 декабря 2019, 22:26
Официальный сайт Ингульца сообщил, что игрок первой команды клуба Владислав Клыменко перебрался в одесский Черноморец.
"Футбольный клуб Ингулец выражает искреннюю благодарность своему полузащитнику Владиславу Клименко за три года плодотворного сотрудничества", — гласит заявление Ингульца. — "У игрока закончился контракт и он решил продолжить свою футбольную карьеру в родном городе, поэтому ФК Ингулец желает Владиславу спортивных успехов и футбольного долголетия".
За четыре сезона полузащитник провел 107 матчей и восемь раз отличился в воротах соперников забитыми голами.
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