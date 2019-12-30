Украина: Первая лига

Хавбек подписал годичное соглашение с клубом.

Полузащитник Денис Островский продлил соглашение с Оболонью-Бровар, информирует официальный сайт клуба.

Молодой хавбек поставил подпись под годичным контрактом с "пивоварами".

Островский является воспитанником Оболони-Бровар. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 4 поединка в футболке "зелено-белых". Также атакующий хавбек отыграл 15 матчей за вторую команды и забил 3 гола.

На данный момент Оболонь-Бровар занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующего Руха на 2 пункта.

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