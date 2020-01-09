Украина: Первая лига

Один из лидеров Первой лиги продолжит сезон с другим наставником.

Оболонь-Бровар и главный тренер команды Сергей Ковалец прекратили сотрудничество по обоюдному желанию, сообщил официальный сайт клуба.

Ковалец возглавлял Оболонь-Бровар с 2018 года. Ранее он работал с Львовом, Александрией, Оболонью, словацким Татраном, запорожским Металлургом, сборной Украины U-21, литовским Тракаем и снова Татраном.

Оболонь-Бровар после 18 туров Первой лиги идет на шестом месте, отставая от лидирующего Руха на два очка.

Рух, к слову, этой зимой также сменил наставника. Леонид Кучук покинул клуб на фоне слухов о предложениях из Китая, а его место занял Юрий Бакалов.

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