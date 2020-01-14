Украина: Первая лига

Перволиговый клуб определился с новыми наставниками для главной и второй команд.

В октябре официальный сайт Николаева сообщил об уходе главного тренера Сергея Шищенко, место которого занял спортивный директор Юрий Чаус.

В новом году у команды будет новый наставник. Им стал Илья Близнюк, на счету которого есть два матча в составе сборной Украины. Ранее он возглавлял Полтаву, Металлург З, Сумы и ряд других клубов.

Помогать Близнюку будет легендарный нападающий Черноморца Анатолий Диденко.

Кроме того, новым тренером Николаев-2 стал Николай Попелышко.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.