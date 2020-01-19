Украина: Первая лига

Полузащитник продолжит карьеру в Первой лиге.

Ингулец подписал 28-летнего полузащитника Игоря Загальского, сообщает официальный сайт клуба.

Игрок лишь недавно расторг контракт с Днепром-1, за который успел отыграть три поединка, в которых получил одну желтую карточку.

Ингулец после 19 поединков Первой лиги занимает треть строчку турнирной таблицы с 37 баллами в активе.

Напомним, что ранее команду покинул полузащитник Владислав Клименко, который перебрался в Черноморец.