Полузащитник продолжит карьеру в Первой лиге.
ИГОРЬ ЗАГАЛЬСКИЙ, ФОТО ФК ИНГУЛЕЦ
19 января 2020, 10:47
Ингулец подписал 28-летнего полузащитника Игоря Загальского, сообщает официальный сайт клуба.
Игрок лишь недавно расторг контракт с Днепром-1, за который успел отыграть три поединка, в которых получил одну желтую карточку.
Ингулец после 19 поединков Первой лиги занимает треть строчку турнирной таблицы с 37 баллами в активе.
Напомним, что ранее команду покинул полузащитник Владислав Клименко, который перебрался в Черноморец.