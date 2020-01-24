Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию видеообзор контрольного матча команд из Петрово и Кривого Рога.

Ингулец еще в первом тайме показал свое превосходство в классе над соперником из Второй лиги – к 38-й минуте команда из Петрово выигрывала 3:0 благодаря голам Коробки, Сулы и Коваленко. Однако Горват отквитал один мяч для Горняка в первом тайме.

Во второй половине встречи команды обменялись голами, забивали Щедрый и Бука.

Ингулец – Горняк 4:2

Голы: Коробка, 24, Сула, 29 (с пенальти), Коваленко, 38, Щедрый, 48 – Горват, 41, Бука, 54.

Ингулец идет на третьем месте в Первой лиге, отставая от лидирующего Руха на два очка, а Горняк идет четвертым в Группе Б Второй лиги, отставание от лидирующего ВПК-Агро – 15 очков.