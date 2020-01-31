Одесситы пополнились двумя игроками перед возобновлением чемпионата.
Станислав Микицей, Александрия
31 января 2020, 00:30
Защитник Станислав Микицей и вратарь Богдан Курилко стали игроками Черноморца, сообщил официальный сайт одесситов.
30-летний Микицей ранее выступал за Шахтер-3, Мариуполь, Зарю, Александрию и латвийскую Елгаву. 19-летний Курилко в прошлом году был в составе херсонского Кристалла.
Черноморец после 19 туров идет на 10-м месте в Первой лиге, отставая от Ингульца на 15 очков.
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