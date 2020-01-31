Украина: Первая лига

Одесситы пополнились двумя игроками перед возобновлением чемпионата.

Защитник Станислав Микицей и вратарь Богдан Курилко стали игроками Черноморца, сообщил официальный сайт одесситов.

30-летний Микицей ранее выступал за Шахтер-3, Мариуполь, Зарю, Александрию и латвийскую Елгаву. 19-летний Курилко в прошлом году был в составе херсонского Кристалла.

Черноморец после 19 туров идет на 10-м месте в Первой лиге, отставая от Ингульца на 15 очков.

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