Украина: Первая лига

Дмитрий Фастов продолжит карьеру в Первой лиге Украины.

Голкипер Дмитрий Фастов заключил контракт с Оболонью-Бровар, сообщил официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один год.

Фастов будет играть за Оболонь-Бровар под 12-м номером.

Последним местом работы Фастова был португальский Спортинг Клуб Идеал, а до этого в карьере 22-летнего уроженца Киева значились Динамо, Ингулец и Верес.

Также Оболонь-Бровар заключила годичный контракт с бывшим игроком Черноморца Александром Голиковым.