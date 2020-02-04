Дмитрий Фастов продолжит карьеру в Первой лиге Украины.
Дмитрий Фастов, Оболонь-Бровар
04 февраля 2020, 08:59
Голкипер Дмитрий Фастов заключил контракт с Оболонью-Бровар, сообщил официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один год.
Фастов будет играть за Оболонь-Бровар под 12-м номером.
Последним местом работы Фастова был португальский Спортинг Клуб Идеал, а до этого в карьере 22-летнего уроженца Киева значились Динамо, Ингулец и Верес.
Также Оболонь-Бровар заключила годичный контракт с бывшим игроком Черноморца Александром Голиковым.