Украина: Первая лига

Нападающий Руха прокомментировал игру против команды из Ивано-Франковска.

Рух вчера в товарищеском поединке обыграл Прикарпатье – 3:2. Причем, к 19-й минуте лидер Первой лиги проигрывал 0:2 после голов Кузьмина и Дитко. Однако Рух сравнял счет еще в первом тайме усилиями Габриэля и Синицы.

Окончательно чашу весов в пользу львовян склонил гол Эрнеста на 88-й минуте встречи – 3:2.

"На протяжении недели мы отрабатывали стандарты на тренировках. Рад, что в этой игре удалось воспользоваться ими и забить", — цитирует Эрнеста официальный сайт Руха.

"Это только начало зимних сборов, мы настойчиво работаем. Нужно сделать еще очень много. В чемпионате перед нами стоят серьезные задачи, которые нужно решать".

Рух лидирует в турнирной таблице Первой лиги после 19 туров, однако отрыв от восьмого места составляет всего шесть очков.

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