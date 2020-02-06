Украина: Первая лига

Игрок продолжит выступления в Первой лиге Украины, но уже в составе одесситов.

Игорь Сикорский подписал контракт с Черноморцем, сообщает официальный сайт "моряков". Футболист получил седьмой номер.

Агробизнес, предыдущий клуб Сикорского, расторг соглашение с игроком за нанесение вреда репутации из-за демонстративной поездки в Россию.

Нападающий в стане Черноморца воссоединится с бывшим главным тренером Остапом Маркевичем.

В этом сезоне Сикорский провел 18 поединков в Первой лиге, забив восемь голов и сделав две результативные передачи.

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