Украина: Первая лига

Клуб Первой лиги не стал продолжать сотрудничество с футболистом.

Игрок Агробизнеса Игорь Сикорский больше не является игроком клуба. Футболист во время отпуска поехал в Россию и в своем аккаунте в Instagram выкладывал фотографии из своего путешествия.

"Жаль, но сегодня футбол — это политика. Когда в Украине война и с передовой привозят тяжелораненых и убитых, чуть ли не ежедневно в разных уголках Украины хоронят Героев, украинская футбольная общественность не может стоять в стороне, будто это ее не касается", — гласит заявление клуба.

"Вышеназванный игрок демонстративным путешествием в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой; в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом, благодаря защитникам Украины, сохраняющие в Украине мирную жизнь".

"За время, пока он в экипировке нашей команды отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили девять тяжелораненых бойцов, а еще двое погибли. ФК Агробизнес считает недопустимым, чтобы этот футболист был игроком нашего клуба".

"Футбольный клуб Агробизнес в одностороннем порядке разрывает контракт с Игорем Сикорским в связи с нарушением пункта 3.1.7 раздела 3:

"3. Права и обязанности сторон: 3.1.7. ... всесторонне способствовать сохранению и повышению престижа Клуба и команды, не допускать действий, наносящих ущерб их репутации"