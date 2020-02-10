Украина: Первая лига

Главный тренер Руха Юрий Бакалов — о кадровых изменениях в составе своей команды.

После победы на Минаем в товарищеском матче, Юрий Бакалов рассказал, какие изменения произошли в составе Руха.

"Победили 6:0, но матч простым не был, как может показаться на первый взгляд. По итогам львовских сборов нашу команду покинули защитники Немчанинов и Никитюк. У меня нет претензий, но у меня с ними несколько разное видение футбола, в который хочет играть команда. Им нужна игровая практика, а мы ее гарантировать не могли".

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"Мы на него рассчитываем, он придаст нашей защите солидности. На эту позицию нам был нужен человек, который сможет стать лидером не только на поле, но и в раздевалке", – приводит слова Юрия Бакалова официальный сайт Руха.

В текущем сезоне Рух расположился на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги Украины.