Агробизнес арендовал вратаря Карпат

Украина: Первая лига

Андрей Артым до конца сезона будет выступать в Первой лиге.

Вратарь Андрей Артым вторую часть сезона проведет в перволиговом Агробизнесе из Волочиска. Об этом сообщает официальный сайт львовских Карпат.

В текущем сезоне Артым принял участие в 3 поединках за первую команду Карпат, пропустив 7 голов. Основную игровую практику вратарь получал в составе Карпат U-21.

"Считаю, что такой шаг будет правильным для всех сторон. В Волочиске я смогу получать игровую практику в хорошей команде. Агробизнес занимает место в верхней части турнирной таблицы. Кроме того, я получу важный опыт в Первой лиге, где играют опытные исполнители. В чемпионате U-21 совсем другой уровень", — говорит молодой вратарь.

"В любом случае я хочу закрепиться в родной команде и через полгода вернусь в Карпаты. Для меня этот вариант является приоритетным".