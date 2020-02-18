Агробизнес арендовал вратаря Карпат

Андрей Артым до конца сезона будет выступать в Первой лиге.
Андрей Артым, фото ФК Карпаты
18 февраля 2020, 15:24
Вратарь Андрей Артым вторую часть сезона проведет в перволиговом Агробизнесе из Волочиска. Об этом сообщает официальный сайт львовских Карпат.
В текущем сезоне Артым принял участие в 3 поединках за первую команду Карпат, пропустив 7 голов. Основную игровую практику вратарь получал в составе Карпат U-21.
"Считаю, что такой шаг будет правильным для всех сторон. В Волочиске я смогу получать игровую практику в хорошей команде. Агробизнес занимает место в верхней части турнирной таблицы. Кроме того, я получу важный опыт в Первой лиге, где играют опытные исполнители. В чемпионате U-21 совсем другой уровень", — говорит молодой вратарь.
"В любом случае я хочу закрепиться в родной команде и через полгода вернусь в Карпаты. Для меня этот вариант является приоритетным".
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