Украина: Первая лига

Виталий Кобзарь вернулся в тренерский штаб "пивоваров".

Тренер Виталий Кобзарь будет помогать в первой команде Оболони Бровар Олегу Мазуренко, сообщил официальный сайт клуба.

Кобзарь уже работал в Оболони Бровар. Последним его местом работы была Черкащина.

Мазуренко сменил во главе Оболони Сергея Ковальца, который покинул клуб в январе этого года.

Оболонь Бровар после 18 туров Первой лиги идет на шестом месте, отставая от лидирующего Руха на два очка.