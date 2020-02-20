Виталий Кобзарь вернулся в тренерский штаб "пивоваров".
Виталий Кобзарь, Оболонь Бровар
20 февраля 2020, 18:27
Тренер Виталий Кобзарь будет помогать в первой команде Оболони Бровар Олегу Мазуренко, сообщил официальный сайт клуба.
Кобзарь уже работал в Оболони Бровар. Последним его местом работы была Черкащина.
Мазуренко сменил во главе Оболони Сергея Ковальца, который покинул клуб в январе этого года.
Оболонь Бровар после 18 туров Первой лиги идет на шестом месте, отставая от лидирующего Руха на два очка.