Украина: Первая лига

Лукас Де Оливейра Кунья перебрался в зарянский клуб из чемпионата Узбекистана.

Зарянские Балканы подписали атакующего полузащитника узбекистанского Сурхана Лукаса Де Оливейру Кунью, сообщает пресс-служба клуба.

24-летний бразилец перешел в новую команду на полноправной основе, однако сроки контракта и финансовые детали не уточняются.

Интересно, что Кунья стал для Балкан третьим бразильцем, который перешел в команду в зимнее трансферное окно. До него ряды клуба из Первой лиги Украины пополнили Луиз Фернандо и Додо Рошу.

Ранее фланговый хавбек выступал за бразильские Можи-Мирин, Примаверу, Фрибургенсе и Матоненсе.

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