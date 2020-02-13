Украина: Первая лига

Луиз Фернандо покинул Олимпик и продолжит карьеру в Первой лиге.

Зарянские Балканы подписали полузащитника донецкого Олимпика Луиза Фернандо, сообщает пресс-служба клуба.

24-летний бразилец перешел в новую команду на полноправной основе, однако сроки контракта и финансовые детали не уточняются.

Интересно, что Луиз Фернандо стал первым легионером в истории Балкан, которые во второй половине сезона будут бороться за сохранение прописки в Первой лиге.

Бразильский хавбек перешел в Олимпик из Металлиста-1925 в июле 2019 года, однако так и не сыграл за донецкий клуб ни одного матча.

Напомним, ранее Карпаты арендовали у Олимпика нападающего Матара Дийе.

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