Украина: Первая лига

Новичок луцкого клуба высоко оценил свою команду.

Волынь сейчас находится на сборе в Турции, где готовится к возобновлению сезона в Первой лиге. Вместе с командой работает и новичок Джемаль Кизилатеш.

"Мы сейчас хотим как можно лучше подготовиться к весенней части сезона, чтобы повыситься в классе. Хотим прогрессировать от матча к матчу, быть готовыми к первой официальной игре, демонстрировать качественный футбол", — заявил Кизилатеш в интервью пресс-службе ПФЛ.

"Считаю, что по кадровому потенциалу Волынь готова играть в Премьер-лиге. На тренировках вижу, что наша команда практически ни в чем не уступает клубам элиты. Осталось только продемонстрировать это в весенней части сезона. Думаю, у нас все получится".

Волынь после 19 туров Первой лиги идет на втором месте, отставая на одно очко от Руха. Следующий матч луцкая команда сыграет с Черноморцем в Одессе.

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