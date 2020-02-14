Украина: Первая лига

Клуб из Луцка усиливается для борьбы за выход в УПЛ.

Волынь, один из главных фаворитов на повышение в классе по итогам текущего сезона, на своем официальном сайте сообщила о подписании полузащитника Джемаля Али Кизилатеша.

Финансовые детали сделки и сроки контракта с 25-летним украинцем турецкого происхождения — не уточняются.

Кизилатеш стал четвертым новичком Волыни в зимнее трансферное окно после Виталия Приндеты, Ярослава Конкольняка та Станислава Кулиша.

Ранее хавбек выступал за такие команды, как Арсенал-Киевщина, Ворскла и киевский Арсенал. Последний клуб Джемаля — ковалевский Колос, за который он провел в этой кампании шесть матчей в УПЛ.

Напомним, ранее Волынь рассталась со своим 18-летним воспитанником Николаем Кухаревичем, который продолжит карьеру в Рухе.

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