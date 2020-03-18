Украина: Первая лига

Защитник Волыни — о киевском периоде карьеры.

Защитник Волыни Валерий Болденков, который ранее находился в структуре Динамо, рассказал о своем пребывании в киевском клубе.

"Период в Динамо запомнился в первую очередь благодаря тренировкам с основой, там я видел много нового. Было приятно, что тренировался с лучшими".

"У нас было много талантливых ребят. Но я бы выделил Яремчука, уже тогда у него был заметен потенциал. Правда много талантливых ребят растворились и не смогли сыграть на уровне во взрослом футболе".

"Я считаю, что в Динамо мало шансов дают молодежи. Конечно, сейчас с этим ситуация совсем другая. В Киеве давление бешеное, то есть там шанса дважды ошибиться не будет, а для молодого футболиста это психологически сверхтяжело", — сказал Болденков официальному сайту Волыни.

Ранее сообщалось, что лучане укрепили свои ряды полузащитником Али Кизилатешом.