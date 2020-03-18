Защитник Волыни — о киевском периоде карьеры.
Валерий Болденков, фото Волынь
18 марта 2020, 13:08
Защитник Волыни Валерий Болденков, который ранее находился в структуре Динамо, рассказал о своем пребывании в киевском клубе.
"Период в Динамо запомнился в первую очередь благодаря тренировкам с основой, там я видел много нового. Было приятно, что тренировался с лучшими".
"У нас было много талантливых ребят. Но я бы выделил Яремчука, уже тогда у него был заметен потенциал. Правда много талантливых ребят растворились и не смогли сыграть на уровне во взрослом футболе".
"Я считаю, что в Динамо мало шансов дают молодежи. Конечно, сейчас с этим ситуация совсем другая. В Киеве давление бешеное, то есть там шанса дважды ошибиться не будет, а для молодого футболиста это психологически сверхтяжело", — сказал Болденков официальному сайту Волыни.
Ранее сообщалось, что лучане укрепили свои ряды полузащитником Али Кизилатешом.