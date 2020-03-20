Украина: Первая лига

Харьковский клуб забил 27 мячей на учебно-тренировочном сборе.

Металлист 1925 вел подготовку к продолжению сезона в Первой лиги. Харьковский клуб в 10 спаррингах в общей сложности забил 27 голов.

Видео:

Напомним, что Металлист 1925 занимает седьмую строчку в Первой лиги Украины, имея в активе 35 пунктов.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.