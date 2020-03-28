Украина: Первая лига

Ассистент главного тренера Металлиста 1925 — о жизни команды во время карантина.

Евгений Писоцкий рассказал о том, как харьковская команда провела сборы, а также о том, какое влияние окажет пауза в футболе.

"Как прошли сборы? Мы все выполнили. Единственное, работали на искусственном газоне, но так уж случилось, что альтернативы у нас практически не было. Могли поехать в Турцию, но эпидемиологическая ситуация в мире меняется настолько быстро, что этот сбор пришлось отменить. Мы провели десять контрольных матчей, конечно, не с теми соперниками, с которыми хотелось бы, но в целом остались ими довольны.

Сейчас надо думать о том, как будем работать после окончания карантина. Над планом подготовки мы с тренерским штабом сейчас и работаем. Многое будет зависеть от даты возобновления тренировок и расписания матчей чемпионата, поэтому что-то конкретное по этому поводу сказать пока трудно.

Как пауза повлияет на нас? Посмотрим, сколько она продлится. Но точно можно сказать, что все команды будут в одинаковом состоянии", — приводит слова Писоцкого официальный сайт клуба.

На Football.ua доступно видео всех голов Металлиста 1925 на сборах.