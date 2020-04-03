Украина: Первая лига

Вратарь Балкан Богдан Лободров — о том, чем занимается во время карантина.

Богдан Лободров рассказал, чем занимается ввиду карантина и как поддерживает физическую форму.

"Не буду оригинален, если скажу, что все эти дни сижу дома. На улице стараюсь вообще не появляться, в связи с такой сложной ситуации, как в стране, так и во всем мире".

"Касаемо поддержки физической формы, то у нас каждый день проходят тренировки с Дмитрием Пархоменко в режиме онлайн. Помимо этого, стараюсь еще дополнительно заниматься, поскольку нужно держать себя в тонусе".

"Возможно, вы не поверите, но я стараюсь работать с мячом хотя бы через день. Другой вопрос, что в домашних условиях перечень упражнений с ним достаточно ограничен", — приводит слова Лободрова официальный сайт Балкан.

Ранее сообщалось, что Ингулец не станет урезать зарплаты, хотя игроки были на это согласны.