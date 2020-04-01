Украина: Первая лига

Заработная плата футболистов клуба из Петрово останется на прежнем уровне.

Вызванный пандемией коронавируса кризис не скажется на уровне зарплат в Ингульце. Футболисты в опубликованном пресс-службой Ингульца ролике уверяют, что были готовы на снижение жалования, однако президент клуба Александр Поворознюк принял другое решение.

"Смотрим, какая ситуация сейчас в стране, в футболе в частности. Мы это все понимаем. Обсудили с ребятами в клубе, что и как делать, были готовы пойти на уступки в финансовом плане, но Александр Григорьевич высказал совсем другую позицию. Думаю, он сам ее озвучит. Но хотелось бы просто сказать от всего коллектива, всех наших семей большое спасибо вам, Александр Григорьевич. Мы с вами",- завил капитан команды Владислав Лупашко.

Ингулец после 19 туров Первой лиги идет на четвертом месте, отставая на два очка от лидирующего Руха.

По итогам сезона Александр Поворознюк надеется отпраздновать выход в Премьер-лигу.