Украина: Первая лига

Международная организация футбола обратилась с рекомендациями.

Официальный сайт Профессиональной футбольной лиги сообщил, что ФИФА прислала в национальную федерацию письмо, в котором обсуждаются вопросы о регуляции футбольной деятельности на фоне пандемии коронавируса.

"Как орган управления мировым футболом, ФИФА несет ответственность и имеет полномочия предоставлять соответствующие указания и рекомендации национальным ассоциациям и их заинтересованным сторонам, чтобы уменьшить последствия дестабилизации, вызванной вирусом COVID-19 и обеспечить согласование любого реагирования в общих интересах".

"ФИФА не в состоянии издавать распоряжения национальным ассоциациям или определить, когда именно футбол должен восстановить непосредственно свою работу в каждой стране или территории. Это решение должен принимать каждая национальная ассоциация по совету соответствующих национальных органов здравоохранения".

"Между тем ФИФА продолжает собирать и анализировать информацию, касающуюся финансового и нефинансового влияния кризиса COVID-19 во всем мире. С этой целью Отдел по вопросам сотрудничества с ассоциациями-членами регулярно будет контактировать с вами, чтобы определить, как мы можем наилучшим образом поддержать вас в ваших индивидуальных потребностях. Дальнейшие детали будут объявлены дополнительно".

Ранее сайт ПФЛ опубликовал заявление, в котором говорится о готовности судиться с президентом Руха.