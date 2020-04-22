Украина: Первая лига

Президент ФК Рух Григорий Козловский допустил некорректные высказывания в адрес ПФЛ и распространил не правдивую информацию о ее деятельности.

В одном из интервью президент ФК Рух Григорий Козловский необоснованно раскритиковал деятельность Профессиональной футбольной лиги Украины, поэтому в случае отсутствия публичного опровержения и извинения ПФЛ оставляет за собой право подать в суд.

Предметом выступления Козловского стало партнерство ПФЛ с компанией Select, выпускающей мячи, в том числе и официальный мяч Первой и Второй лиг чемпионата Украины — Select Brilliant Super.

Официальный сайт ПФЛ опубликовал комментарии к наиболее ярким высказываниям президента ФК Рух.

Козловский: Мы не будем играть этими летающими презервативами под названием Select

ПФЛ: "Норма про обязательность играть официальными мячами утверждена 26 июня 2019 года на Конференции ПФЛ абсолютным большинством голосов".

За 20 мячей, которые стоят по 40 евро, они хотят, чтобы мы встали на колени?

"Контракт с компанией Select подписан на три сезона, каждый участник соревнований получит по 100 мячей за три сезона (30 в первый, 30 во второй и 40 в третий). Стоимость мяча 100 евро".

ПФЛ получила 10 миллионов. А мы что получили? Взяли бы и разделили эти 10 миллионов на все клубы

"Контрактом с техническим спонсором не предусмотрена награда для ПФЛ. Договор касается исключительно обеспечения клубов мячами. Общая стоимость мячей составляет 10 миллионов гривен, так что ПФЛ исполняет желание пана Козловского, распределяя их между всеми клубами".

Нам рассказывали, что мы будем играть такими же мячами, как в Германии, но в Германии играют совсем другими мячами

"Мяч Select Brilliant Super, которым играют в ПФЛ, является официальным в высших дивизионах Бельгии, Дании, Исландии, Швеции, Финляндии и Норвегии. Мяч Derbystar Brilliant APS, которым играют в Германии и Нидерландах, изготовляется на той же фабрике, поскольку бренд Derbystar является частью Select Group. Разница между этими мячами лишь в названии и цветовом оформлении. Технология сборки и материалы идентичны, о чем компания Select сообщила на запрос ПФЛ в прилагаемом официальном письме".

Когда этот мяч попадает зимой в голову, то может оторвать голову или ногу сломать

"Сертификация футбольных мячей является прерогативой ФИФА. Мяч Select Brilliant Super имеет сертификат FIFA Quality Pro, а согласно действующим стандартам, мячами с таким сертификатом можно проводить международные матчи высшего уровня. В апреле 2019 года все клубы ПФЛ получили мячи Select Brilliant Super для тестирования, и с тех пор ПФЛ не получила ни одного нарекания относительно качества или официальной информации по поводу травм футболистов из-за низкого качества мячей".

После 19-ти туров Рух возглавляет турнирную таблицу в Первой лиге и является одним из кандидатов на выход в Премьер-лигу.

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