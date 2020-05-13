Украина: Первая лига

В клубе не смогут обеспечить нужным количеством тестов всех работников.

Представитель Первой лиги Прикарпатье из Ивано-Франковска на своем официальном сайте заявил, что выход команды из карантина является проблемным.

Ивано-Франковск — один из лидеров Украины по числу заболеваемости коронавирусной инфекцией — 1 133 человека (из которых 289 вылечившихся и 61 летальный исход).

Проблемой является ограниченное количество ПЦР-тестов, которыми не смогут быть обеспечены все игроки, тренеры и работники клуба в полном объеме, как того требует медицинский протокол. Также в городе функционирует лишь одна лаборатория, которая проводит данное тестирование, что также усугубляет ситуацию.

Таким образом, команда сумеет возобновить тренировочный процесс лишь тогда, когда эпидемиологическая ситуация в регионе будет идти на спад.

Ранее в одном из клубов Первой лиги зафиксирован первый в Украине случай заболевания коронавирусом у профессионального футболиста.

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