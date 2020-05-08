У одного из игроков Миная выявили COVID-19.
Фото: ФК Минай
08 мая 2020, 18:35
Коронавирус добрался и до украинского футбола. Как сообщил официальный сайт Миная, один из футболистов, чье имя не раскрывается, 7 мая сдал тест в одной из местных клиник, в результате чего результат оказался положительным.
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На данный момент игрок изолирован и получает необходимую медицинскую помощь.
Минай намерен в ближайшее время провести тест на коронавирус для всех игроков и сотрудников клуба. О результатах сообщат в ближайшее время.
Таким образом, в Украине зафиксирован первый случай коронавируса в футболе. Во всяком случае, о котором известно официально.
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