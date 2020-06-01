Украина: Первая лига

Представитель МФК Николаев Сергей Кантор сделал заявление.

Глава наблюдательного совета против доигрывания текущего сезона в Первой лиге.

"29 мая на электронную почту МФК Николаев пришло письмо от ПФЛ в котором нас, по сути, поставили перед фактом, что решение, которое было принято на совете лиг 21.05.2020 (о досрочном завершении чемпионата 2019/20) должно быть переголосовано. C самого начала возникновения этих, по сути, признанных во всем мире форс-мажорных обстоятельств и по сегодняшний день, мы, как клуб, придерживаемся одной по данному вопросу позиции, о которой мы неоднократно заявляли в прессе и непосредственно на самом совете!"

"Мы считаем, что сегодня завершение чемпионата, без обмена между лигами является самым рациональным и мудрым решением по отношению ко всем клубам, принимавших участие в нынешнем розыгрыше".

"Давайте будем свое решение уважать! Единственное, что я считаю, будет правильным – это утвердить дату начала следующего сезона, который, по нашему мнению, при благоприятной эпидемиологической обстановке должен начинаться в середине июля, как это было в прошлые годы", — гласит заявление на официальном сайте Николаева.

Ранее сообщалось, что Первую лигу могут возобновить 23 июня.