Україна: Перша ліга

28-річний центральний оборонець поповнив склад клубу з Київщини на правах вільного агента.

ЮКСА оголосила про підписання контракту з бразильським центральним захисником Яго Сеною.

28-річний футболіст перейшов до клубу як вільний агент. Сторони уклали угоду, яка діятиме до завершення сезону-2026/27.

Останнім клубом у кар'єрі бразильця був Мунсон, за який він провів сім матчів. Результативними діями за цей період оборонець не відзначився.

Після стартового туру Першої ліги ЮКСА посідає восьме місце в турнірній таблиці. Уже сьогодні, 31 липня, команда Андерсона Рібейро проведе домашній матч проти Олександрії.