Украина: Первая лига

Функционер критически относится к двойным стандартам Миная и Волыни.

Спортивный директор ПФЛ Евгений Мороз прокомментировал позиции Миная и Волыни в вопросе судьбы текущего сезона Первой лиги.

"Я не могу понять позиции Миная и Волыни, которые захотели простым путем повыситься в классе. Я не могу понять что это за позиция Миная, который говорит, что хочет играть в Кубке Украины, а в чемпионате Первой лиги не желает продолжать играть. Примерно такая же странная позиция у Волыни, которая начала передергивать относительно медицинского протокола. Они якобы не понимали, какой будет частота тестирования футболистов, что будет с заболевшими", — рассказал Мороз в интервью YouTube-каналу Футбольные диалоги.

"В УПЛ тоже были эти вопросы, но они приняли, начали готовиться, решили продолжать чемпионат. Они понимали, что эти вопросы нужно решать. А ведь на тот момент в УПЛ тоже не был утвержден, как и у нас, медицинский протокол соревновательной части".

"Сейчас большинство, голосовавшее против доигровки, стало меньшинством", — заявил функционер.

Напомним, 5 июня состоится очередное собрание клубов Первой лиги, на котором участники должны будут принять окончательное решение относительно судьбы чемпионата в текущем сезоне.