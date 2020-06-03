Украина: Первая лига

Перволиговый клуб с сожалением сообщил о расставании с тремя игроками.

Балканы объявили о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон с тремя футболистами – вратарем Никитой Зеленским, а также полузащитниками Русланом Паламарем и Алексеем Чернышовым.

"Увы, но дальше без них", — говорится на официальном сайте Балкан.

Причиной расставания называют желание футболистов продолжить карьеру в других клубах.

Балканы после 19 туров Первой лиги занимают 14-е место среди 16 команд. Пока что неизвестно, будет ли восстановлен чемпионат: очередное заседание, на котором попытаются согласовать этот вопрос, состоится 5 июня.