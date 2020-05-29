Украина: Первая лига

Восемь клубов Первой лиги высказались за то, чтобы первенство завершилось согласно регламенту.

После того, как 21 мая Совет ПФЛ принял решение завершить первенства Первой и Второй лиг без доигрывания оставшихся матчей, однако это решение вызвало широкий общественный резонанс и протесты некоторых клубов — сообщает официальный сайт ПФЛ.

Учитывая ситуацию, дирекция ПФЛ разослала в клубы Первой лиги письмо с вариантами завершения сезона и просьбой высказаться по этому поводу. В результате оказалось, что восемь (половина) команд Первой лиги (например, Металлист 1925 и Минай) за то, чтобы доиграть оставшиеся матчи согласно утвержденному регламенту на сезон, а кое-кто отказался принимать участие в опросе (в том числе лидер лиги Рух).

В связи с этим, 5 июня Совет ПФЛ проведет еще одно заседание, на котором окончательно должна быть решена судьба сезона-2019/20 в Первой лиге.