Украина: Первая лига

ПФЛ проведет еще одну конференцию среди клубов, чтобы решить этот вопрос.

Как стало известно Football.ua, Исполком УАФ не утвердил решение о доигрывании сезона в Первой лиге, но и не настоял на его завершении. Вместо этого Исполком рекомендовал Профессиональной футбольной лиге провести еще одно собрание клубов, на котором они должны сформировать единое мнение.

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Конференция клубов состоится в четверг, 11 июня, на НСК Олимпийский.

После 19 туров Первой лиги разница между первым и восьмым местом составляет шесть очков, а между первым и шестым местом – только два.