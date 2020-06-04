Украина: Первая лига

Football.ua пытается разобраться, что происходит в Первой лиге накануне собрания клубов, где будет решаться судьба сезона.

В марте были остановлены все спортивные соревнования в Украине, причиной чему стала пандемия коронавируса. Таким образом, Первая и Вторая лиги так и не сумели вернуться после зимней паузы.

21 мая в Киеве на Оболонь-Арене состоялось собрание клубов Профессиональной футбольной лиги Украины, на котором было решено не доигрывать сезон в Первой и Второй лигах согласно текущему регламенту. И если позиция клубов Второй лиги была более однобокой, то в Первой лиге появилось много разногласий: восемь клубов были "против" доигровки, шесть — "за", один — удержался, еще один и вовсе не явился на собрание. Так был дан старт одной из главных кабинетных баталий в украинском футболе в 2020 году.

Спустя время позиции некоторых клубов стали меняться и, к примеру, Минай, который выступал "против" доигровки чемпионата, сейчас твердит о том, что клуб готов соблюдать регламент и доиграть сезон.

Уже завтра, 5 июня , должно состояться очередное собрание клубов Первой лиги, на котором должно быть принято окончательное решение относительно судьбы сезона в дивизионе.

, должно состояться очередное собрание клубов Первой лиги, на котором должно быть принято окончательное решение относительно судьбы сезона в дивизионе.



Почему большинство клубов (7) не хочет доигрывать?



Авангард, Горняк-Спорт, Черноморец, Прикарпатье, Николаев, Кремень, Балканы.

1. Первоначальной и самой распространенной причиной является боязнь клубов за здоровье своих игроков, тренеров и обслуживающий персонал. Помимо этого, проблемой является финансовая неготовность клубов соблюдать медицинский протокол. В случае, если чемпионат возобновится, каждой из команд нужно будет по несколько раз в месяц проходить недешевые тесты на коронавирус, а также снарядиться всем необходимым (антисептики, маски, перчатки и тд). Естественно большинство клубов поэтому и не готовы идти на шаг доигровки.

2. Также проблемой для клубов является отсутствие зрителей на трибунах. К примеру, клубы УПЛ зарабатывают на продаже телетрансляций. Отсутствие болельщиков на стадионах и, соответственно, отсутствие дохода от продажи билетов, пускай и бьют по бюджетам клубов УПЛ, но это перекрывается доходной частью от ТВ-прав. В Первой лиге таких привилегий нет. Все трансляции поединков проходят в основном на клубных YouTube-каналах, а в лучшем случае на местном телевидении, откуда доход если и поступает, то самый что ни есть минимальный.

Проведение футбольного матча — отдельная расходная часть для любого клуба. С отсутствием продажи даже нескольких сотен билетов — клубы Первой лиги будут уходить исключительно в минус. Надеяться остается лишь на премиальные от ПФЛ, однако, не для всех команд эти премиальные сильно помогут, как минимум, покрыть расходы.

3. Помимо вышеперечисленных причин, можно смело утверждать, что некоторые клубы таким саботажем просто пытаются соблюсти исключительно свои интересы. Под данную категорию подпадают Балканы и Кремень. Эти клубы находятся около зоны вылета, а потому остановка чемпионата сейчас делает невозможным их вылет во Вторую лигу.

Ранее "против" доигровки также выступал Минай, однако, сейчас клуб изменил свою позицию и готов следовать регламенту. В закарпатском клубе, видимо, поняли, что двойные стандарты клуба не сыграют им на руку. С одной стороны Минай не хотел доигрывать сезон в Первой лиге из-за боязни новых заражений, а с другой стороны клуб во всю готовится к полуфиналу Кубка Украины против Динамо, который запланирован на 17 июня.

Кто "за" доигровку (8) и почему?

Рух, Минай, Ингулец, Оболонь-Бровар, Агробизнес, Металлист-1925, Черкащина, Металлург Запорожье.

Из всех сторонников доигровки чемпионата на первый взгляд Рух является самым спортивно-честным клубом. Казалось бы, саботируй Рух доигровку сезона и спокойно выходи в УПЛ с первого места, но нет, официальная позиция клуба проста до неприличия: "никаких мини-турниров, никаких досрочных окончаний сезона — только регламент, только доигровка". Браво. Однако про Рух поговорим немного позже.

Ингулец — это вообще самая трогающая история. Президент Александр Поворознюк на всю страну обвиняет всех и вся во всемирном заговоре против его клуба. Ингулец пытается доказать незаконность нахождения Миная на третьем месте, которое согласно регламенту дает прямую путевку в УПЛ. С другой стороны Поворознюк заявлял, что хочет, чтобы его клуб вышел в УПЛ согласно спортивному принципу, а не после кабинетных решений, подкрепляя это готовностью пойти в Спортивный арбитражный суд, если сезон все же официально завершат.

Понятно то, что ничего не понятно: вначале Ингулец хочет отсудить себе третье место, а потом говорит: "давайте на поле все решим". Выглядит так будто клуб просто пытается привлечь внимание общественности к возникшей проблеме.

Также "за" доигровку выступают клубы, которые лишь по дополнительным показателям уступают третьему Минаю — Оболонь-Бровар, Агробизнес, а также отстающий на два очка Металлист-1925. Мотивация этих трех клубов предельно ясна: им не выгодно завершать сезон, ибо они точно не попадут в УПЛ. Есть информация из собственных источников Football.ua, что Агробизнес раздумывает над возможностью все же получить аттестат УПЛ и побороться за выход в элиту.

Оставшиеся сторонники доигровки — Черкащина и Металлург Запорожье. Здесь тоже все предельно понятно. Клубы занимают два последних места в турнирной таблице, находясь в зоне вылета во Вторую лигу. Окончание сезона фактически ставит крест на их амбициях остаться в Первой лиге, однако же, если сезон вздумают аннулировать — эти клубы должны будут остаться в Первой лиге.

Теория заговора



Вначале президент Ингульца Александр Поворознюк, затем председатель Металлиста-1925 Сергей Стороженко публично заявляли о том, что им поступали предложения от других клубов вступить в так называемый "альянс", дабы "потопить" тот или иной клуб. Естественно и Ингулец, и Металлист-1925 отказались, так как обеими руками за справедливость.

При чем так называемых "альянсов", видимо, несколько. Направления этих коалиций меняются со скоростью света и зависит от уймы факторов. Впрочем, ничего удивительного для украинского футбола.

Коллеги-журналисты различных изданий выдвигали свою теорию, что руководящим клубом одного из альянсов является львовский Рух. Тот самый Рух, который официально "за" доигровку чемпионата, но вероятно ведет кулуарные войны, дабы сорвать эту самую доигровку. Но опять же, достоверные доказательства отсутствуют, а потому — это лишь версия.

Открыто об именах заявлял Александр Поворознюк, мол, Волынь предлагала Ингульцу сколлаборироваться против Руха. Также Поворознюк позже обвинял Рух, Волынь и Минай в совместном заговоре уже против его клуба.

Что предлагает ПФЛ?

В Первой лиге уже давно не было такой спортивной интриги в турнирной таблице, как это есть в текущем сезоне. Именно из-за большой плотности расстановки клубов в таблице и возникает такое количество споров и попыток "кабинетных" решений. Разрыв между первым и восьмым местом — шесть очков.

Конечно, самым идеальным и справедливым вариантом была бы доигровка оставшихся 11 туров. Однако, как мы видим, не у всех клубов, к сожалению, сейчас есть реальная возможность вернуться к футболу. Есть информация о том, что в Первой лиге только пять клубов прошли тесты на коронавирус, у остальных нет возможностей этого сделать.

Профессиональная футбольная лига пытается мирным путем урегулировать возникшую ситуацию. На фоне сложной экономической ситуации и не готовности всех 16 клубов согласно регламенту доиграть сезон, лига предлагает четыре варианта развития:

Вариант первый: Будет проведен мини-турнир в одной области для лучших шести команд, у которых есть аттестат для УПЛ. Очки, которые команды набрали ранее, не будут учтены. Лучшие три отправятся в УПЛ;

Вариант второй: Рух и Волынь напрямую идут в УПЛ, а среди команд с третьего по шестое места будет проведен мини-турнир в один круг в одной области. Очки, которые команды набрали ранее, не будут учтены. Победитель идет в УПЛ;

Вариант третий: Клубы, которые претендуют на повышение в классе и имеют аттестат для УПЛ, проведут между собой оставшиеся матчи согласно календарю. Набранные очки прибавятся к уже имеющимся. Лучшие три команды отправятся в УПЛ;

Вариант четвертый (запасной): Три лучшие команды по текущей таблице сразу попадают в УПЛ.

Как может завершиться встреча клубов 5 июня?



Нельзя исключать того варианта, что и на данном собрании ничего окончательно не будет принято. Такое в украинском футболе уже не в первые. Вспомнить хотя бы постоянно переносившиеся выборы президента украинской Премьер-лиги. А сейчас речь идет о лиге рангом ниже. Клубы, которым это будет выгодно, могут просто-напросто опять сорвать голосование.

В таком случае, ПФЛ сможет принять более радикальное решение, которое будет утверждаться уже Исполкомом Украинской ассоциации футбола. В случае, если на завтрашнем голосовании клубы так и не проголосуют единогласно за один из вариантов полной доигровки сезона или, к примеру, доигровки спорных мест посредством мини-турнира, розыгрыш Первой лиги в худшем случае будет аннулирован, а в лучшем случае зафиксирован по текущей таблице.

Аннулирование результатов повлечет за собой невозможность вылета во Вторую лигу какого-либо клуба (что теоретически выгодно запорожскому Металлургу, Черкащине и другим клубам, находящимся около зоны вылета).

Строгая фиксация таблицы по текущим результатам, де-юре принесет пользу лучшим трем командам, у которых будет аттестат УПЛ (вероятно это Рух, Волынь и Минай).

Вадим Адаменко, Football.ua