Украина: Первая лига

Игорь Дедышин — о решении Исполкома и конфликте с ПФЛ.

Генеральный директор Руха Игорь Дедышин высказал свое мнение о решении Исполнительного комитета УАФ о дальнейшей судьбе Первой лиги.

"Мы благодарны членам Исполкома Украинской ассоциации футбола за то, что вернули хаотическую ситуацию в ПФЛ в правовое русло. Это нас очень радует. Мы приветствуем такое решение и совершенно его поддерживаем".

"Самое главное, что решение исполкома — аналогично нашей позиции, которую мы отстаиваем с первого дня. УАФ показала, что контролирует ситуацию в украинском футболе, заботится о юридическом и правовом основа нашего футбола и четко и строго соблюдает законы, а не действует в интересах отдельных клубов или отдельных лиц".

"За последние два месяца нас очень неприятно поразило поведение ПФЛ. Она была настолько некорректной и недееспособным, граничащая с бездействием и неспособностью объединить клубы вокруг одной позиции. Иногда у меня складывается такое впечатление, что руководство Профессиональной футбольной лиги, в частности господин Макаров и господин Мороз действуют в интересах отдельных клубов. Такое поведение точно не подходит такой структуре, как ПФЛ и тем более руководителям этой структуры", — цитирует Дедышина официальный сайт Руха.

Ранее Исполком порекомендовал ПФЛ провести еще одно собрание клубов лиги.