Украина: Первая лига

А представители Руха предлагали внести в повестку вопрос о недоверию к президенту ПФЛ Сергею Макарову.

Глава наблюдательного совета МФК Николаев Сергей Кантор выступил на внеочередной конференции ПФЛ в Киеве.

"Прежде, чем мы начнем работать, хочу сказать следующее. Мы в третий раз собираемся в Киеве и возвращаемся к одному и тому же вопросу", — цитирует Кантора официальный сайт Металлиста 1925.

Далее, по словам источника, Кантор сказал, что ПФЛ не придерживается регламентных норм и предложил назначить очередную конференцию ПФЛ.

Представитель Руха Игорь Дедышин заявил, что решения первого и второго Совета лиг являются нелегитимными и призвал включить вопрос о недоверии к президенту ПФЛ в повестку дня.

"Народ ждет решения, чтобы вернуть футбол. Лиги ждут, чтобы вы это сделали. Зачем вы спрашиваете у клубов, продолжать чемпионат или нет? Сколько можно собирать эти совещания? Вы завели ситуацию в тупик. Решение первого Совета лиг, а также созыв второго являются нелегитимными. Хочу включить вопрос о легитимности решений президента ПФЛ и доверия к нему", — цитирует Дедышина официальный сайт Металлиста 1925.

Также на конференции уже было принято решение по Второй лиге: сезон в ней доигран не будет.