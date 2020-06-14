Украина: Первая лига

Наставник клуба из Первой лиги прокомментировал результат спарринга.

Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко поделился своим мнением о победе над Днепром-1 (2:0) в товарищеском матче.

"Если брать весь матч в целом, то надо понимать, что в первом тайме состав Днепра-1 был более приближен к традиционному стартовому, как, кстати, и у нас. Поэтому до перерыва нам было достаточно трудно, сказывалась разная физическая подготовка, поскольку днепряне уже провели два матча в УПЛ, а мы только ждем рестарта чемпионата в Первой лиге.

Днепряне выглядели быстрее и мобильнее, но ничего – наши ребята выдержали и справились с этим давлением. Я не могу сказать, что в первом тайме у наших ворот было много моментов, но преимущество явно было на стороне Днепра-1 – и территориальное, и с мячом работа на скорости у них были на более высоком уровне.

В Петрово сейчас полный позитив. Все радуются, что наш чемпионат возобновится уже через неделю. Мы долго этого ждали, хотя все и было затянуто, но когда ребята узнали об окончательном решении УАФ, то все были на очень эмоциональном подъеме, потому что футболисты должны играть в футбол! Пожалуй, наша Первая лига одна из лучших за все время, и когда между восьмью командами разница в несколько очков, то ожидается очень интересный финиш в турнире. Пусть победит сильнейший.

У нас стимулирования на контрольные матчи никакого нет, а с клубом Днепр-1 уже давно сложились тесные теплые отношения. Надеемся уже увидеться в следующем сезоне в УПЛ. Мы это говорили еще после кубкового матча – ждите нас в Премьер-лиге, мы скоро к вам туда придем", – приводит слова Лавриненко официальный сайт Днепра-1.