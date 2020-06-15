Украинский специалист покинул клуб из-за проблем со здоровьем.
Юрий Бакалов, ФК Рух
15 июня 2020, 13:24
Юрий Бакалов покинул пост главного тренера Руха, сообщил официальный сайт.
54-летний специалист освободил занимаемую должность из-за проблем со здоровьем. Бакалов возглавил клуб из Первой лиги в декабре 2019 года, но не успел провести с клубом ни одного официального матча из-за ситуации с коронавирусом.
Львовский клуб провел 13 товарищеских встреч под руководством Бакалова и выиграл девять из них.
Напомним, что Рух занимает первую строчку в Первой лиги Украины.