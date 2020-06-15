Украина: Первая лига

Украинский специалист покинул клуб из-за проблем со здоровьем.

Юрий Бакалов покинул пост главного тренера Руха, сообщил официальный сайт.

54-летний специалист освободил занимаемую должность из-за проблем со здоровьем. Бакалов возглавил клуб из Первой лиги в декабре 2019 года, но не успел провести с клубом ни одного официального матча из-за ситуации с коронавирусом.

Львовский клуб провел 13 товарищеских встреч под руководством Бакалова и выиграл девять из них.

Напомним, что Рух занимает первую строчку в Первой лиги Украины.