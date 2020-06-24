Украина: Первая лига

Состоялись два матча 20-го тура Первой лиги.

Ингулец вышел вперед в середине второго тайма благодаря голу Нико Сичинавы. Устраивающий команду из Петрово счет держался до 80-й минуты, пока ее не поверг в шок гол Виктора Хомченко. Но шок длился недолго – на 84-й Александр Мишуренко принес хозяевам такую важную в борьбе за выход в УПЛ победу – 2:1.

Ингулец – Горняк-Спорт 2:1

Голы: Сичинава, 20, Мишуренко, 84 – Хомченко, 80.

Ингулец: Шуст — Синегуб, Семенко, Кучеренко, Балан — Лупашко — Запорожец, Бартулович (Щедрый, 79) — Козак (Коробка, 89), Коваленко (Загальский, 69) — Сичинава (Мишуренко, 71).

Горняк-Спорт: Данкович — Дяченко (Шопин, 45), Белый, Векляк, Суханов (Моисеенко, 79) — Чепелюк — Твердохлеб (Чередниченко, 64), Петрусенко, Лозовой, Збунь — Хомченко (Герасимец, 85).

Предупреждения: Запорожец – Хомченко, Твердохлеб.

В Николаев приехало Прикарпатье, которое проиграло пять предыдущих матчей (правда, еще до зимы). Не особо лучше были дела и у хозяев, которые за такой же отрезок лишь раз сыграли вничью, а остальные поединки проиграли.

В этот раз "корабеллы" сполна порадовали своих поклонников: голы Ковалева, Кравченко, Войцеховского, Кушниренко и Черепущака позволили отпразновать победу со счетом 5:1. У гостей отличился Дитко.

Николаев: Шелихов, Ульянов, Кушниренко, Порох, Куксенко, Охрончук, Кравченко, Витенчук (Биневский, 79), Войцеховский (Заричнюк, 84), Яворский (Черепущак, 79), Ковалев (Паламар, 63).

Прикарпатье: Пицан, Бойко, Бочкур, Пастух, Воробчак (Радульский, 41), Дербах (Геник, 53), Семотюк, Лаврук (Януш, 63), Кузьмин, Барчук, Дитко.

Предупреждения: Куксенко, Биневский – Пастух, Ссмотюк.

Удаление: Бойко (Прикарпатье), 30, Кузьмин (Прикарпатье), 78.