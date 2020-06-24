Украина: Первая лига

Матч Первой лиги между Черноморцем и Волынью все-таки состоится.

Поединок 20-го тура Первой лиги, в котором Черноморец должен встретиться с Волынью, был перенесен с 24 на 25 июня, поскольку в луцкой команде обнаружили два случая заражения коронавирусом среди членов тренерского штаба.

"Да, у двух тренеров обнаружили коронавирус. Если нам дадут добро, то будем выезжать на матч. Я в шоке. Мы не знаем, что делать. Медицинский комитет не хочет ничего говорить, ПФЛ также. Еще ничего не решено", — подтверждал информацию спортивный директор Волыни Валентин Кошельник.

Несмотря на это, поединок против Черноморца не будет отменен, а Волынь уже находится в Одессе. Об этом сообщил главный тренер луцкой команды Андрей Тлумак.

"Все нормально, команда в Одессе. Поехал полный боекомплект футболистов – 16 полевых игроков, 2 вратаря. Готовимся к игре. Работаем в привычном режиме. Все хорошо", — заявил Тлумак в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Черноморец — Волынь состоится в четверг, 25 июня, в 19:00 по киевскому времени.