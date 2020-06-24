Команда Василия Кобина по итогам 20-го тура лишилась третьей строчки в таблице.
Кремень - Минай, fckremen.com
24 июня 2020, 20:20
Гол Дмитрия Сулы помог Кремню, над которым висит угроза вылета из Первой лиги, обыграть сражающийся за выход в УПЛ Минай.
В следующем туре Минай ожидает важнейший матч против другого претендента на УПЛ – Ингульца, который возглавил турнирную таблицу – как минимум, пока свои матчи не сыграли Рух и Волынь.
Кремень – Минай 1:0
Гол: Сула, 59
Кремень: Олийник, Бычков, Головко, Курелех, Клюс, Литвяк, Моцик, Лобода (Янаков, 61), Мурашов (Бафталовский, 46), Кривенко (Билоус, 66), Сула (Пилипенко, 87).
Минай: Кулинич, Допилка, Оринчак, Маткобожик, Стасюк, Голодюк (Глагола, 46), Ткачук (Микуляк, 75), Гавриленко (Шпак, 46), Кича, Книш (Машталир, 75), Нуриев.
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