Украина: Первая лига

Победителя противостояния определил единственный гол Андрея Фаюка.

Завершился поединок 20-го тура Первой лиги Украины, в котором встретились два претендента на понижение в классе по итогам текущего сезона — Балканы и Черкащина.

Все близилось к нулевой ничье, однако на 86-й минуте Балканы сумели вырвать минимальную победу брагодаря голу Андрея Фаюка.

Отметим, что соперники обменялись удалениями во второй половине встречи. У Балкан прямую красную заработал Игорь Юречко, а Черкащина через несколько минут лишилась Вячеслава Лухтанова.

Балканы — Черкащина 1:0

Гол: Фаюк, 86

Балканы: Лободров, Гаврилюк, Болокан, Пархоменко, Юречко, Ильницкий, Платунов, Фаюк, Николишин, Луиз Фернандо, Роша Силва.

Черкащина: Тимофеев, Олейник, Скляренко, Лухтанов, Нестеренко, Дмитренко, Морозенко, Долгий, Захаревич, Пограничный, Тарануха.

На 68-й минуте Юречко (Балканы) заработал красную карточку.

На 72-й минуте Лухтанов (Черкащина) заработал повторное предупреждение и покинул поле.