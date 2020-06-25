Победителя противостояния определил единственный гол Андрея Фаюка.
Балканы - Черкащина, фото ФК Балканы
25 июня 2020, 19:00
Завершился поединок 20-го тура Первой лиги Украины, в котором встретились два претендента на понижение в классе по итогам текущего сезона — Балканы и Черкащина.
Все близилось к нулевой ничье, однако на 86-й минуте Балканы сумели вырвать минимальную победу брагодаря голу Андрея Фаюка.
Отметим, что соперники обменялись удалениями во второй половине встречи. У Балкан прямую красную заработал Игорь Юречко, а Черкащина через несколько минут лишилась Вячеслава Лухтанова.
Балканы — Черкащина 1:0
Гол: Фаюк, 86
Балканы: Лободров, Гаврилюк, Болокан, Пархоменко, Юречко, Ильницкий, Платунов, Фаюк, Николишин, Луиз Фернандо, Роша Силва.
Черкащина: Тимофеев, Олейник, Скляренко, Лухтанов, Нестеренко, Дмитренко, Морозенко, Долгий, Захаревич, Пограничный, Тарануха.
На 68-й минуте Юречко (Балканы) заработал красную карточку.
На 72-й минуте Лухтанов (Черкащина) заработал повторное предупреждение и покинул поле.